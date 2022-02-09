В поселке под Новосибирском загорелся частный дом на двух хозяев

Крыша дома сгорела дотла. Фото: подписчик КП-Новосибирск

В среду, 9 февраля, в поселке Марусино Новосибирской области загорелся двухквартирный дом. Фото и видео пожара прислали в редакцию КП-Новосибирск очевидцы.

— Сообщение о возгорании дома по улице Советская в селе Марусино Новосибирского района поступило около 21:25. По оперативной информации на момент прибытия первого пожарного-спасательного подразделения частный дом на двух хозяев был полностью в огне, у него обрушилась кровля. Огонь распространялся на пристройки к зданию. В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание, — рассказали в региональном МЧС.

По словам очевидцев, в ЧП никто не пострадал. Люди из горящего дома и из ближайших к нему выбежали на улицу еще до приезда пожарных. Причину возгорания установят позже дознаватели МЧС.

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