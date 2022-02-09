Под Новосибирском отремонтируют участок Чуйского тракта

Преступят к работе с 1 мая.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Искитимском районе Новосибирской области планируют отремонтировать 6 километров Чуйского тракта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Подрядчик должен будет отремонтировать участок дороги от 46 до 52 километра в срок с 1 мая 2022 года по 20 сентября 2022 года. Оценивается ремонт в 264, 4 миллиона рублей, — указано в документах к аукциону.
Напомним, что весной начнутся работы на двух участках федеральной трассы «Иртыш». Всего на их ремонт потратят более 1 миллиарда рублей.
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