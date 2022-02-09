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Общество9 февраля 2022 13:30

Под Новосибирском отремонтируют участок Чуйского тракта

Оцениваются работы почти в 265 миллионов рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
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Преступят к работе с 1 мая.

Преступят к работе с 1 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Искитимском районе Новосибирской области планируют отремонтировать 6 километров Чуйского тракта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Подрядчик должен будет отремонтировать участок дороги от 46 до 52 километра в срок с 1 мая 2022 года по 20 сентября 2022 года. Оценивается ремонт в 264, 4 миллиона рублей, — указано в документах к аукциону.

Напомним, что весной начнутся работы на двух участках федеральной трассы «Иртыш». Всего на их ремонт потратят более 1 миллиарда рублей.

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