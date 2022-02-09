В Новосибирске в тройном ДТП мужчина получил сотрясение мозга

От удара машины раскидало в разные стороны. Фото: ГИБДД 54

Вечером, 9 февраля, в Новосибирске на улице Советской и Октябрьской при столкновении трех автомобилей пострадал пассажир одной из машин. Участниками ДТП стали Nissan Sunny и Nissan Gloria, после чего первый автомобиль столкнулся со стоящим на перекрестке Lada Granta.

— В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan Sunny (на вид 30 лет) был доставлен с подозрением на сотрясение головного мозга в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Сейчас на месте аварии работает экипаж ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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