Новосибирскому винзаводу грозит банкротство из-за долга в два миллиона

Иск поступил в Арбитражный суд 7 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирскому винзаводу грозит банкротство. Иск об этом подал в арбитражный суд один из городских бизнесменов. Об этом сообщается в картотеке суда.

— В суд поступило заявление от одного из предпринимателей о признании завода несостоятельным (банкротом), — сообщается в картотеке.

Известно, что этому способствовал крупный долг организации в размере 1 950 173 рублей.

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