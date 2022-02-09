Новосибирскому винзаводу грозит банкротство из-за долга в два миллиона

Иск поступил в Арбитражный суд 7 февраля.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новосибирскому винзаводу грозит банкротство. Иск об этом подал в арбитражный суд один из городских бизнесменов. Об этом сообщается в картотеке суда.
— В суд поступило заявление от одного из предпринимателей о признании завода несостоятельным (банкротом), — сообщается в картотеке.
Известно, что этому способствовал крупный долг организации в размере 1 950 173 рублей.
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