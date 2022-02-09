Учёный Нетёсов заявил о приближении Новосибирска к пику пятой волны коронавируса

Регион приближается к максимуму пятой волны. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирская область начала выходить на максимальный уровень заболеваемости пятой волны коронавируса. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов на пресс-конференции 9 февраля.

— Пока наблюдается большой дневной прирост. Я считаю, что в ближайшие 2-3 дня или в течение недели пик все-таки будет достигнут. По всем расчетам мы близки к максимуму, — сказал Нетесов.

Также по словам вирусолога, после достижения максимального количества больных в день снижаться эта цифра будет медленно. Но судить об этом еще рано.

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