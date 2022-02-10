Погода в Новосибирске на 10 февраля 2022 года: солнце и небольшое потепление

Погода сегодня станет немного теплее.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Погода в Новосибирске на 10 февраля 2022 года по-прежнему будет солнечной, а сегодня дневная температура немного повысится. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Ночью температура в Новосибирске опустится до -20…-22 градусов, в пригороде — -26…-28. Днем термометр покажет около -9…-11 градусов. Будет малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью до-31 градуса. Днем будет -8…-12 градусов, местами до -18. Метеорологи обещают небольшую облачность и гололедицу на дорогах.
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