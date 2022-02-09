«Омикрон» вдвое увеличил процент положительных ПЦР-тестов в Новосибирской области

Прирост положительных тестов увеличился в 2 раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новосибирской области стали чаще делать тесты на коронавирус. Об этом в среду, 9 февраля, во время пресс-конференции рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории компании «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Если в середине января средняя цифра составляла 1300-1500 ПЦР-тестов в день, то после 20 января число тестирований начало резко нарастать и 2 февраля, всего через две недели после средних показателей, количество ПЦР-тестов выросло до почти 5 тысяч в день, — сообщил Поздняков.

Главврач отметил и большой процент положительных тестов. По его словам, если в третью и четвертую волны коронавирус подтверждался в 20-26% случаев, то сейчас — в 56%, а это рост более чем в два раза.

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