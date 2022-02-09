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Здоровье9 февраля 2022 10:10

Почти 4 тысячи заболевших за сутки прибавилось в Новосибирской области

Об этом сообщили в оперативном штабе
Надежда РЫЖКИНА
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Среди заболевших стало гораздо больше детей.

Среди заболевших стало гораздо больше детей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом ставит новые рекорды с каждым днем. 9 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 978 человек, включая 781 ребенка.

— Общее число заболевших таким образом перевалило 124 тысячи человек, из них — 15 840 детей. Выздоровели за сутки 424 пациента, общее число выздоровевших — 78 462, — сообщает оперштаб.

Умерли за сутки семь пациентов: шесть мужчин от 43 до 61 года и четыре женщины от 65 до 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 746 человек.

В отделениях реанимации лежат 279 человек, среди них 45 пациентов подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 526 человек, в том числе 185 детей.

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