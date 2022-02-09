Красно-зеленая новогодняя символика Новосибирска обошлась в 466 тысяч рублей

В таких цветах видят Новосибирск как новогоднюю столицу России. Фото: melekhovifilurin

Разработка символики «Новосибирск — новогодняя столица России», выполненной в красно-зеленых тонах и авангардном стиле, обошлась городу в 466 тысяч рублей. Информации об этом появилась на сайте госзакупок.

— 25 августа 2021 года был заключен договор на разработку брендбука «Новосибирск — новогодняя столица России». Стоимость работ — 466 тысяч рублей, — указано в документах к закупке.

Закупку сделали у единственного поставщика, причем в документах сказано, что деньги на оплату пошли не из бюджетных средств. Проект символики сибирякам представили в конце января. Рекламное агентство опубликовало дизайн в соцсетях, также его можно было увидеть на некоторых digital-экранах. Концепция в красно-зеленых цветах и авангардная снежинка сибирякам не пришлась по вкусу. Но по словам агентства, дизайн брендбука утвердили. Однако, вице-мэр Анна Терешкова заявила другое.

— Друзья, хочу пояснить, что дизайн еще не утвержден. Окончательное согласование он получит после разработки Снежинки — главного символа проекта, — рассказала Терешкова.

Напомним, что бурные споры вызвала не только цветовая гамма, но и талисман будущей новогодней столицы. Дошло до того, что зоопарк запретил использовать в выборах своих животных.

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