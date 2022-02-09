8 направлений областного семейного капитала доступны многодетным семьям в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Областной семейный капитал Новосибирской области входит в перечень мер поддержки, реализуемых в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

— В 2022 году размер сертификата на областной семейный капитал составляет 116 648,61 рублей. Чаще всего многодетные семьи за счет средств сертификата улучшают свои жилищные условия. Следующая строчка в рейтинге популярности — приобретение автотранспорта. Ежегодно анализируются обращения жителей региона в части направлений использования финансовых средств. На сегодняшний день семьи могут выбрать из 8 направлений, — рассказала о мере поддержки министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Известно, что с 2012 года, со времени начала действия меры поддержки, уже 43 406 многодетных семей региона получили сертификат. Воспользовались выплатой 30 854 семей. По статистике 21 096 родителей использовали выделенные финансовые средства на решение жилищного вопроса, а 7 937 семей купили машину. Предоставление областного семейного капитала контролирует министерство труда и социального развития Новосибирской области.

В правительстве уточнили, что подать заявление на сертификат многодетные семьи могут через портал Госуслуг, а также обратившись в МФЦ или центры социальной поддержки населения по предварительной записи. Работает телефон горячей линии 8-800-100-00-82.

Подробная информация о мерах поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

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