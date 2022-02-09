В Новосибирской области в 2022 году построят рекордное количество социальных объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию свыше 70 объектов социальной инфраструктуры. На реализацию этих целей в бюджетах разных уровней заложена беспрецедентная сумма — порядка 20 млрд рублей. Об этом рассказали в правительстве региона.

Как отметил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, строительная программа 2022 года предполагает строительство объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, медицинских учреждений, домов культуры и спортивных сооружений, возведение домов для служебного жилья и детей-сирот, а также реализацию различных программ, которые помогают решить жилищный вопрос разным категориям граждан: работникам бюджетной сферы, молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам

— В 2022 году Правительством Новосибирской области поставлены очень серьезные задачи — по плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как Многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, поселке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и поселке Чаны, театр им. Афанасьева. Приоритетным направлением остается строительство учреждений первичного медицинского звена — поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц. В планах — ввод 57 медицинских учреждений, из которых более 40 ФАПов. В целом на строительную программу предусмотрено 19, 887 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Мы очень активно взаимодействуем с федеральными ведомствами, участвуем в различных программах, национальных проектах, что ежегодно позволяет увеличивать долю софинансирования из федерального бюджета при строительстве социально значимых для нашего региона объектов, — отметил Алексей Колмаков.

Известно, что сверстана строительная программа и на ближайшую трехлетку, согласно которой в различных уголках региона планируется построить 173 социальных объекта.

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