Новосибирский вирусолог Нетесов рассказал, что «омикрон» заражает человека с одного выдоха

«Омикрон» настолько заразен, что вирус можно подхватить от одного выдоха.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Омикрон» настолько заразен, что вирус можно подхватить от одного выдоха инфицированного человека. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов на пресс-конференции 9 февраля.
— Что касается дальнейшей эволюции — по идее, она должна нас привести к более заразному и менее патогенному штамму, — рассказал Нетесов. — Но, по-моему, уже большей заразности трудно ожидать, потому что «омикрон» заражает людей, что называется, с одного выдоха инфицированного человека. А вот уменьшения патогенности мы пока особенно не видим, хотя наметки на то есть.
Также ученый объяснил, что тяжело болеют ковидом в основном не вакцинированные люди и те, кто вообще не переносил раньше никакого варианта коронавируса.
Напомним, ранее Сергей Нетесов рассказал, можно ли одновременно заболеть штаммами Дельта и Омикрон.
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