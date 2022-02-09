Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, можно ли одновременно заболеть штаммами Дельта и Омикрон

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, можно ли одновременно заболеть штаммами Дельта и Омикрон. Фото: Иван Макеев

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, можно ли одновременно заболеть двумя штаммами ковида — Дельтой и Омикроном. Свое мнение ученый озвучил на пресс-конференции в среду, 9 февраля.

— Заражение одним штаммом через 3-4 дня дает резкий всплеск иммунитета. В частности, система интерферона начинает работать спустя 48 часов. Поэтому заражение вторым штаммом никак не усилит эту инфекцию. Принимая во внимание, что вероятность одновременного заражения крайне мала, я думаю, что, во-первых, это не принесет усиления инфекции. А во-вторых, это такой случай, который даже отловить очень тяжело, — сказал на пресс-конференции Нетесов.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков, участвующий в пресс-конференции, пояснил, что если организм человека инфицирован одним штаммом вируса, вряд ли он пустит в себя еще один, другой штамм.

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