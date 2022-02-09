В Новосибирске суд продлил арест экс-прокурору Дзержинского района

Экс-прокурор останется под арестом до 21 мая 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске Железнодорожный суд продлил арест бывшему прокурору Дзержинского района Олегу Бушакину по требованию следователя. Такое решение приняли во вторник, 8 февраля. Об этом сообщили на сайте суда.

— Продлен срок содержания под стражей в отношении Бушмакина О.В. на 3 месяца 11 суток, а всего до 5 месяцев 11 суток, то есть до 21 мая 2022 года, — рассказали в Дзержинском суде.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело против бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска. Ему предъявили обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.