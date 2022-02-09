ВТБ увеличил продажи ипотеки в Новосибирской области в полтора раза

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Наибольший интерес заемщики ВТБ в Новосибирской области в первый месяц 2022 года проявляли к квартирам на вторичном рынке, доля которых в выдачах банка составила 64%. Средний размер ипотечного кредита в регионе в январе 2022 г. достиг 3,18 млн рублей.

Среди действующих программ наиболее востребованной остается ипотека с господдержкой, по которой ВТБ оформил в Новосибирской области в январе льготных кредитов на 410 млн рублей. В рамках «семейной ипотеки» новосибирцы оформили 100 кредитов на 380 млн рублей. Таким образом, на долю госпрограмм приходится около трети общего объема выдач января.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

- Несмотря на прогнозы экспертов, начало нынешнего года получилось для ипотечного рынка «ударным»: спрос резко вырос за счет закрытия ранее полученных одобрений и ожидания населения по росту ставок по кредитам, - комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По оценке топ-менеджера банка, ситуация на рынке может измениться уже в феврале, если регулятор вновь повысит ключевую ставку, что может вызвать новый рост ставок по ипотеке.

- Многие игроки ожидали, что ключевая ставка в этом году не превысит 8,5%, однако уже сейчас очевидно, что мы увидим ставку в 9% и более. Это означает, что период двузначных ставок по ипотеке задержится, и при необходимости покупки жилья лучше воспользоваться текущими предложениями от банков и не ждать изменения ситуации в сторону более высоких ценовых параметров, - отметил Евгений Дячкин.

При столь высоких темпах роста показатели качества ипотечного портфеля остаются на высоком уровне. По оценке Евгения Дячкина, по итогам прошлого года уровень просрочки по рынку снизился с 0,8 до 0,6%, и сейчас серьезных признаков ухудшения ситуации с обслуживанием кредитной задолженности у заемщиков нет.