В Новосибирске на Немировича-Данченко столкнулись несколько машин. Фото: "АСТ-54".

В среду, 9 февраля, в Кировском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко столкнулись несколько машин. Кадры с места массового ДТП в соцсети выложили очевидцы.

— Перед домом Немировича-Данченко, 161, столкнулись седан Subaru Legacy и кроссовер Subaru Forester, после чего последний отлетел в грузовичок, который, в свою очередь, задел припаркованный Suzuki Jimny, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Затем, сразу после случившегося, произошло еще одно столкнвение:

— Подъезжающий к остановке автобус снес зеркало новому автомобилю скорой, который прибыл на помощь участникам ДТП, — уточнили очевидцы происшествия.

Как рассказали в ГИБДД по Новосибирску, в ДТП никто не пострадал. Его оформили как происшествие с материальным ущербом.

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