Бывший сотрудник органов не признал вину в содеянном. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске будут судить экс-полицейского, распылившего перцовый баллончик в задержанного. Ранее в отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 22 октября 2021 года днем обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в дежурной части отделения полиции распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных. Из-за его действий 33-летний мужчина испытал физическое страдание, — говорится в сообщении Следкома.

Также экс-полицейский избил задержанного. Это произошло за пределами камеры — он несколько раз ударил свою жертву кулаком в грудь. При этом пострадавший сопротивления бывшему сотруднику органов не оказывал.

Сам бывший полицейский своей вины не признает.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. В связи с чем дело в отношении обвиняемого в ближайшее время поступит в суд. Там его рассмотрят по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.