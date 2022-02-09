«Площадь Маркса» в 2021 году была самой загруженной станцией новосибирского метро

На первом месте по загруженности оказалась станция «Площадь Маркса». Фото: Новосибирский метрополитен

Почти пятая часть всех новосибирских пассажиров садится на станции «Площадь Маркса», сообщают на сайте МУП «Новосибирский метрополитен».

— По итогам 2021 года тройка станций Новосибирского метрополитена — лидеров по пассажиропотоку — не изменилась. На первом месте станция «Площадь Маркса», на которую приходится 18,9 % всего пассажиропотока метрополитена, — отмечается в сообщении.

На станцию «Заельцовская» приходится 12,3 % пассажиропотока, а на станции «Площадь Ленина» загружается 11,8 % новосибирцев.

Следом за тройкой лидеров идут «Речной вокзал», «Красный проспект», переходящий в станцию «Сибирская», а также метро «Студенческая». Остальные станции в рейтинг загруженности не вошли.

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