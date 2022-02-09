В Новосибирске кроссовер врезался в трамвай. Фото: "АСТ-54".

В среду, 9 февраля, на улице Гурьевской в Новосибирске в трамвай № 13 врезался кроссовер. Очевидцы сфотографировали ДТП и опубликовали в соцсети.

— Смельчак на кроссовере Volkswagen Touareg бросил вызов городской легенде. Но ничего нового не произошло, победителем в схватке вновь вышел трамвай №13, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Очевидцы в комментариях написали, что водитель кроссовера не справился с управлением.

— Как-то завилял и влетел. Я только развернулась водителя проверить, и пассажиры вышли и машину открыли, спрашивая, все ли в порядке, — написали очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших. А вот кроссовер от удара получил заметные повреждения.

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