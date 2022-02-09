Новосибирцев 9 февраля проверят на ВИЧ и гепатит С в тест-мобиле

Новосибирцы смогут бесплатно сделать тест на ВИЧ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среду, 9 февраля с 14 до 19 часов можно будет бесплатно сделать тест на ВИЧ и гепатит С в Октябрьском районе на площади Пименова. Об этом сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— Желающие обследоваться на ВИЧ-инфекцию должны иметь при себе маску (при отсутствии маска будет выдаваться). В тест-мобиле действует дезинфекционный режим, постоянно работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Лаборант и консультант — в защитных масках и перчатках, — уточняют в мэрии.

В пятницу, 11 февраля, пройдет тестирование на привокзальной площади, 14 февраля — у ТЦ «Соседи», 16 февраля — возле ТЦ «Маяк» на Шлюзе, 18 февраля — в Первомайском сквере, 21 февраля — на улице Новосибирской, 20/1 в Троллейном жилмассиве, 25 февраля провериться на ВИЧ можно будет у ТРЦ «Золотая Нива», а 28 февраля — на улице Зорге, 179 в Кировском районе.

Результаты новосибирцы узнают уже через 15 минут после сдачи теста.

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