Под Новосибирском в школу-интернат поступило сообщение о минировании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Барабинске в школу-интернат № 18 поступило сообщение о минировании. Об инциденте, который случился 7 февраля, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— В сообщении говорилось, что в кабинете директора находится бомба. Автор сообщения просил перевести ему 50 тысяч рублей, в противном случае грозился привести бомбу в действие. Также предупреждал, что не нужно обращаться в полицию. В письме был указан номер, на который требовалось перевести деньги. Также автор добавил, что текст письма может быть шуткой, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Из школы-интерната эвакуировали преподавателей и персонал. Всего на улицу вывели 34 человека.

Полицейские проверили здание — бомбы не обнаружили.

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