Жители Новосибирска пожаловались на открытые люки на дороге к школе

Жители Новосибирска пожаловали на открытые люке на дороге к школе. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска рассказали об открытых канализационных люках на Балластном переулке. По их словам, в таком состоянии их оставили рабочие, которые ремонтировали там дорогу. Новосибирцы поделились возмущением в соцсети.

— У нас в ноябре-декабре на Балластном переулке проходили работы. Была перекрыта вся улица, а теперь везде глина кусками возле школы навалена. Самое страшное, что стоят открытые колодцы, — написали новосибирцы в «АСТ-54».

По словам горожан, люки открыты на дороге, по которой в школу ходят дети. Сибиряки переживают, что ребятишки могут провалиться в них.

Подписчики паблика предложили горожанам самостоятельно решить вопрос — не ждать реакции ответственных лиц, а самим закрыть опасные люки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.