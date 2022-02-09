Видео жительницы Новосибирска с фейком о детской вакцине набрало 5 миллионов просмотров

Девушка связывает детскую вакцину и рост заболеваемости. Фото: @marina_izyurova

Жительница Новосибирска Марина Изъюрова высказалась в TikTok о детской вакцинации. Видео набрало 5 миллионов просмотров.

– Они [дети друзей Марины] раньше не болели. Спустя некоторое время, как изобретают детскую вакцину, стали сплошь и рядом болеть дети! – высказалась сибирячка.

Фейк вызвал споры среди пользователей TikTok – они написали уже почти 10 тысяч комментариев. Какие последствия могут ждать девушку за такое видео, КП-Новосибирск рассказала юрист Марина Пьянкова.

— С одной стороны, есть практика о привлечении к ответственности лица, распространявшего ложную информацию о коронавирусе. Но, с другой стороны, одним из обязательных условий наступления ответственности является распространение заведомо ложной информации под видом достоверной. То есть если докажут, что девушка действовала с прямым умыслом, ее могут привлечь к ответственности, — рассуждает юрист.

Также Марина Пьянкова добавила, что сейчас существует практика по привлечению к ответственности за видео в TikTok, как к административной, так и к уголовной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.