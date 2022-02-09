Новосибирский блогер Марипуля извинилась перед аудиторией за призывы голосовать за Бату

Голосование за необычного зверя обернулось обычным пиаром. Фото: Владимир ГАБОВ, maripulya

Новосибирский Инстаграм-блогер Марипуля попросила прощения у аудитории за «всю эту возню» с выборами Бату. Она извинилась в историях на своей странице в Инстаграм, а затем начала обвинять других блогеров.

— Мне безумно стыдно, что я втянула вас в эту всю возню с орангутаном, потому что я реально думала, что человек борется за какую-то идею, чтобы необычное животное стало символом города, а оказывается, вся эта возня была просто для того, чтобы лишний раз пропиариться, — рассказывает блогер.

Подняться орангутану в самом начале помогла фотограф и блогер Алиса Аив, про кого, видимо, и говорит девушка. Позже набрать «массу» Бату помогли и сторис инста-блогера Марипули с 900 тысячами подписчиков.

Причем, в первый раз, когда она опубликовала на странице призыв голосовать за Бату, девушка не отметила начавшую этот «вброс голосов» Алису Аив, на что последняя довольно сильно обиделась и назвала Марипулю «врушкой».

Напомним, в начале голосования вперед вырывался манул Айша, а вот у орангутана в этом рейтинге было всего 3 — 4% голосов. Однако потом на сцену вышли блогеры, которые сейчас искренне удивляются, что другие инста-знаменитости «топили за Бату» ради пиара.

Напомним, сейчас голосование завершилось из-за того, что зоопарку не понравилось использование их животных в политической игре.

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