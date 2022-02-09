В Новосибирске у молодой мамы посреди дороги загорелся автомобиль. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на улице Краузе загорелась машина молодой мамы, седан Toyota Mark II. О ЧП, которое случилось 8 февраля, женщина рассказала в соцсети.

— Стоя посреди дороги с ребенком, около горящей машины, я не знала, что делать. А другие водители просто пролетали мимо, — написала сибирячка в группе «АСТ-54».

Женщина поблагодарила тех, кто все же пришел ей на помощь. Неравнодушные очевидцы за считанные секунды потушили горящую «Тойоту».

— Это парень, который изо всех сил закидывал огонь снегом, двое мужчин, которые остановились следом за ним, а также девушка, которая дала огнетушитель, — уточнила молодая мама.

На фото, которое сибирячка прикрепила к посту, видно, что огонь повредил переднюю часть авто — в районе левой фары.

Что стало причиной случившегося, пока неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.