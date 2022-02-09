Пробки в Новосибирске на утро 9 февраля 2022 года: сложно проехать по Широкой улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 февраля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 9 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Затруднено движение и по улице Станционной, а еще по площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского, Ватутина. Сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Движение по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского тоже затруднено. Заторы наблюдаются также на улицах Троллейной, титова и Новогодней.

На правобережье города сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улице Военной и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 9 февраля, достиг 6 баллов.

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