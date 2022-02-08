Под Новосибирском осудили грабителей 90-летней пенсионерки

Во время нападения пенсионерке угрожали ножом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Колыванский районный суд Новосибирской области приговорил к колонии строго режима двух мужчин 30 и 29 лет за разбойное нападение на 90-летнюю бабушку.

— В ночь с 13 на 14 января 2021 года, подсудимые, скрыв лица и вооружившись ножами, проникли в дом к 90-летней потерпевшей. Угрожая расправой, обвиняемые потребовали деньги. Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала 5 тысяч 900 рублей. Также подсудимые нашли в ее доме еще 120 тысяч рублей, — рассказали в областной прокуратуре.

Ранее один из подсудимых уже крал у потерпевшей два мобильных телефона на сумму 3 тысячи 600 рублей. Его осудили на 8,5 лет, а второго мужчину — на 7 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.