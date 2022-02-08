Мужчину, напавшего на многодетную мать под Новосибирском, отправили в колонию

Ранее мужчину уже судили за кражу.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Искитимский районный суд Новосибирской области приговорил 31-летнего мужчину к трем годам колонии строго режима. Его обвиняли по статье 161 УК РФ за грабеж.
— 4 июня 2021 года потерпевшая с тремя малолетними детьми шла к родственникам недалеко от детского сада «Солнышко». Навстречу ей вышел подсудимый в маске, и, когда они поравнялись, резко ударил женщину по голове и повалил на землю. Затем ударил еще раз, пнул по ноге, вырвал сумку и убежал, — рассказали в областной прокуратуре.
Из сумки подсудимый вытащил более 8 тысяч рублей и мобильный телефон, который после подарил дочери своей знакомой. От остального он избавился.
Мужчина был ранее условно осужден за кражу, а в этот раз его приговорили к 3 годам колонии строго режима.
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