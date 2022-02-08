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Общество8 февраля 2022 16:18

В Новосибирской области отца-алиментщика арестовали за долг в 735 тысяч рублей

Его задержали на 10 суток
Мария ГРИГОРЯН
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Мужчину задержали на 10 суток.

Мужчину задержали на 10 суток.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области жителя Искитимского района отправили за решетку из-за долга перед 7-летней дочерью в 735 тысяч рублей. Мужчина не выплачивал ребенку должные деньги на содержание.

— Должник не выплачивал алименты на содержание ребенка в размере 1/4 части от его заработной платы, а также скрывался и не приходил на прием к судебному приставу-исполнителю. Поэтому в отношении неплательщика сотрудник районного отделения вынес постановление об исполнительном розыске, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Сибиряк не смог назвать ни одну уважительную причину, по которой алименты на несовершеннолетнюю дочь были не оплачены . Сейчас мужчина находится в камере для административно задержанных.

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