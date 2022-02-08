В Новосибирске девушка на «Мерседесе» проехала по тротуару

Девушка двигалась вперед, не замечая прохожих. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске девушка за рулем Mercedes-Benz GLA решила прокатиться по тротуару у остановки «Кафе «Лада». О нарушении рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», а также поделилось с видео.

— Улица Бориса Богаткова в этот момент не была загружена транспортом и неизвестно, что побудило водителя к таким действиям, — написал автор поста.

На опубликованных кадрах видно, как несмотря на то, что по тротуару ходят прохожие, девушка продолжается двигаться вперед, не замечая их.

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