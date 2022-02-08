Для сравнения в 2021 году объявлений о ежедневных выплатах было опубликовано 201 штук.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Новосибирске вырос спрос на работу с ежедневными выплатами. К такому выводу пришли аналитики с портала hh.ru, по их наблюдениям касается это больше курьеров.
— На январь-февраль этого года в Новосибирской области было размещено около 50 вакансий, в которых указана ежедневная оплата. Большая часть этих предложений для курьеров — 60%, — сообщили в пресс-службе hh.ru.
Известно, что за весь прошлый год всего было опубликовано 201 объявление о работе с ежедневными выплатами. Так за 2021 год работодатели предлагали ежедневную оплату труда таким специалистам, как: бухгалтер, рабочий, кассир, повар, официант, косметолог, мастер ногтевого сервиса, массажист, парикмахер, промоутер, флорист и другие.
К слову, 97% таких вакансий не требуют опыта у специалистов, также 81% работодателей требуют работать по гибкому графику. И лишь в 19% вакансий указано «полный рабочий день»
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