Новосибирцев возмутила мобильная заправка, стоящая у жилых домов

Заправка стоит на улице Автогенной. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Во вторник, 8 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска местные жители заметили незаконную мобильную заправку на базе ЗИЛа.

— Поставили старый ЗИЛ с будкой и собираются торговать бензином вблизи жилых домов. В конце января уже был большой пожар. Хорошо, что никто не пострадал. В следующий раз может закончиться по-другому, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

Напомним, что КП-Новосибирск 16 января 2022 года вела прямую трансляцию с места пожара на улице Автогенной. Загорелся гараж, в котором находилась цистерна с бензином для незаконной заправочной станции.

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