Погода в Новосибирске на 9 февраля 2022 года: ночные морозы до -30

В Новосибирске будет солнечно, но морозно.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Погода в Новосибирске на 9 февраля 2022 года: морозы усилятся, особенно похолодает ночью. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Ночью температура в Новосибирске опустится до -21…-23 градусов, в пригороде — -27…-29. Днем термометр покажет около -13…-15 градусов. Будет малооблачно, без осадков, изморозь. Подует восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью до-32 градусов. Днем будет -12…-17 градусов. Снегопадов также не ожидается, будет очень солнечно.
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