Погода в Новосибирске на 9 февраля 2022 года: ночные морозы до -30

В Новосибирске будет солнечно, но морозно. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Новосибирске на 9 февраля 2022 года: морозы усилятся, особенно похолодает ночью. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске опустится до -21…-23 градусов, в пригороде — -27…-29. Днем термометр покажет около -13…-15 градусов. Будет малооблачно, без осадков, изморозь. Подует восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью до-32 градусов. Днем будет -12…-17 градусов. Снегопадов также не ожидается, будет очень солнечно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.