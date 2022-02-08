Под Новосибирском на трассе столкнулись трактор и универсал

Легковушка сильно пострадала при ударе с трактором. Фото: "АСТ-54"

Под Новосибирском на Северном объезде столкнулись трактор и универсал Toyota Sprinter Carib. В ДТП легковушка получила серьезные повреждения. Кадры с места аварии выложили в группу «АСТ-54» очевидцы.

— По предварительной информации ДТП без пострадавших, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД.

Также, по словам очевидцев, водитель трактора совершил разворот с обочины, не убедившись в безопасности маневра. У «Тойоты» не было шанса уйти от столкновения.

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