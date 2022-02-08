В Новосибирске загорелся двухэтажный барак

В пожаре никто не пострадал. Фото: кадр из видео

В Новосибирске по адресу 4-й переулок Римского-Корсакова дом №10 загорелся заброшенный двухэтажный барак. Видео с места пожара очевидцы выложили в сеть.

— Огонь полностью охватил второй этаж деревянного барака, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

О пострадавших не сообщалось. На месте работают пожарные.

Напомним, что в начале осени из-за замыкания проводки загорелся барак на 3-м переулке Серафимовича. В доме на момент пожара находилось 20 человек. К счастью, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске из горящего барака спаслись 20 человек

По словам жильцов, их дом должны были расселить еще несколько лет назад (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.