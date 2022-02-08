В Новосибирске загорелся двухэтажный барак

В пожаре никто не пострадал. Фото: кадр из видео
В Новосибирске по адресу 4-й переулок Римского-Корсакова дом №10 загорелся заброшенный двухэтажный барак. Видео с места пожара очевидцы выложили в сеть.
— Огонь полностью охватил второй этаж деревянного барака, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
О пострадавших не сообщалось. На месте работают пожарные.
Напомним, что в начале осени из-за замыкания проводки загорелся барак на 3-м переулке Серафимовича. В доме на момент пожара находилось 20 человек. К счастью, никто не пострадал.
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По словам жильцов, их дом должны были расселить еще несколько лет назад (подробнее)
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