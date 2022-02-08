3 214 человек заразились коронавирусом за сутки в Новосибирской области

С каждым днем за сутки заражается все больше человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
8 февраля оперативный штаб Новосибирской области сообщил о том, что за сутки в регионе заразились 3 214 человек, включая 539 детей. Всего заболевших, таким образом, стало 120 028.
— Скончались 15 пациентов: это мужчины от 49 до 87 лет и женщины от 55 до 82 лет. Всего число умерших — 4379 человек, — сообщает оперштаб.
Выздоровели за день еще 418 человек. Всего выписаны с выздоровлением из больниц 78 038 пациентов.
В отделениях реанимации находятся 277 человек, среди них 25 пациентов подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 419 человек, в том числе 195 детей.
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