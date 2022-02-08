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Общество8 февраля 2022 13:02

В Новосибирске разработали новое лекарство от ковида

Доклинические испытания препарата уже начались
Надежда КАСЬЯНОВА
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Через год смогут приступить к клиническим испытаниям.

Через год смогут приступить к клиническим испытаниям.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Разработанный в Новосибирске противовирусный препарат, который сможет бороться с коронавирусом, прошел первый этап доклинических испытаний.

— Проведен первый пласт исследований рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда и его противовирусной активности против SARS-CoV-2, и они весьма оптимистичны, — отметил заместитель директора по клинической работе Института цитологии и генетики СО РАН Максим Королев

По словам Королева, препарат сможет бороться с самим вирусом, а не с его последствиями. Это связано с тем, что он основан на человеческих интерферонах, а значит сможет бороться с вирусом как естественный иммунитет.

После доклинических к следующему этапу испытаний можно будет приступить только через год из-за строгого регламента. Клинические же испытания проводятся не менее двух лет.

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