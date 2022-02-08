В Новосибирске снова заработали часы обратного отчета до МЧМ-2023

Сегодня, 8 февраля, часы снова заработали. Фото: Телеграм-канал "Новосибирь"

В Новосибирске заработали часы обратного отчета до молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Специалисты устранили неполадки, которые ранее возникли.

— Часы обратного отсчета до старта МЧМ-2023 снова работают, — написали в Телегарм-канале «Новосибирь».

Напомним, ранее жители города заметили на выходных, что часы перестали ходить. После чего правительство региона пообещало оперативно восстановить их работу. К слову, объект установили в театральном сквере 26 декабря 2021 года.

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