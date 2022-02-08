Первую станцию СКИФ под Новосибирском планируют запустить к 2024 году

Строительные работы должны начаться весной. Фото: АО «ЦПТИ»

В Кольцово Новосибирской области до осени 2022 года зальют фундамент для мегасайенса СКИФ. Об этом на пресс-конференции сообщила вице-губернатор региона Ирина Мануйлова.

— Проектно-сметная документация установки уже прошла госэкспертизу, планируется начать работы непосредственно на строительной площадке. В этом году полностью должен быть залит фундамент. То есть до осени вся вот эта бетонная 3-метровая подушка полностью будет завершена, — рассказала вице-губернатор.

Также Мануйлова добавила, что работа по строительству СКИФа идет по графику и к началу 2024 года планируется запустить первую станцию.

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