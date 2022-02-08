В Новосибирске на ремонт ТЭЦ-5 потратят 250 миллионов рублей

Ремонт будет сделан в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске сибирская генерирующая компания планирует потратить на ремонт двух энергоблоков 250 миллионов рублей. Ремонт будут делать на ТЭЦ-5.

— ТЭЦ-5 в этом году остановит для капремонта энергоблоки №5 и №6, в составе каждого из которых объединены котел, турбина и генератор. Ранее пятый блок капитально ремонтировали в 2017 году, а шестой — в 2016-м, — рассказали в пресс-службе СГК.

Как сообщает сама компания, за 2022 год это будет их самый крупный проектный ремонт. Сам проект начали готовить еще в 2021 году. Стоит отметить, что нагрузка на ТЭЦ-5 идет большая, так, например, каждый этого энергоблок отработал 27 тысяч часов.

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