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Общество8 февраля 2022 10:30

В Новосибирск суд отправил отчима умершего мальчика под арест

Мать школьника, над которой он тоже издевался, выгораживает его
Мария ГРИГОРЯН
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Мужчину задержали на два месяца.

Мужчину задержали на два месяца.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 8 февраля в Новосибирске Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в отношении отчима умершего 10-летнего мальчика. Мужчину обвиняют в систематическом избиении пасынка.

— В отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения сроком на 2 месяца, то есть по 06.04.2022 года включительно, — говорится на сайте суда.

По данным следствия, мужчина на протяжении нескольких месяцев избивал мальчика и его мать. Следователи выяснили, что все происходило в съемной квартире в Окиябрьском районе Новосиьирска.

Напомним, ранее сообщалось, что 10-летний мальчик умер после драки на горке со старшеклассниками. На такой версии настаивали родители ребенка. Однако в ходе расследования стали всплывать новые подробности. Стало известно, что ребенка систематически избивал отчим. К слову, мать погибшего ребенка вступилась за гражданского мужа.

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