Новосибирский суд вынес приговор журналисту Николаю Сальникову

Меру пресечения для Сальникова заменили на подписку о невыезде. Фото: кадр из видео
Центральный районный суд Новосибирска вынесли приговор по делу журналиста Николая Сальникова, которого обвиняли по статьям 30 и 159 УК РФ за мошенничество.
— Подсудимому назначали наказание в виде 2 лет условно, а также оштрафовали 50 тысяч рублей. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде, — рассказали в суде.
Напомним, что Сальникова задержали 16 апреля 2021 года вместе с бизнесменом и бывшим кандидатом в мэры Новосибирска Сергеем Проничевым. Обвиняли мужчин в шантаже и вымогательстве. Сальников за деньги бизнесмена снимал разоблачающие ролики про известных политиков Новосибирска и угрожал, что выложит их в сеть, если не получит деньги.
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