Видео спасение собаки из люка показали новосибирские спасатели

Собаку достали с помощью троса. Фото: Спасатели МАСС
Видео спасение собаки показали новосибирские спасатели МАСС. Их коллеги из Нижегородской области пришли на помощь собаке, упавшей в люк. Ее заметили проходившие мимо люди и оперативно сообщили в службу 112. Об инциденте, который случился, 8 февраля, рассказали в МАСС.
— Спасатели выдвинулись к месту вызова и приступили к спасению. Собаку пришлось долго уговаривать, так как она боялась. Кушала с руки и давала себя гладить, но, когда хотели поднять наверх, она боялась, — пояснили специалисты.
Для ее спасения специалисты приняли другую тактику. К собаке привязали трос и потянули наверх. После чего она сразу побежала по своим делам.
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