В Новосибирске изменят маршруты автобусов до Первомайского и Советского районов

Точная дата изменения маршрутов пока неизвестна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске автобусу начнут ходить по новому графику и маршруту в Первомайском районе и правобережной части Советского района. Об этом на оперативном совещании рассказал начальник департамента пассажирских перевозок Владимир Кондауров.

— Маршруты №65 и №65а станут кольцевыми и будут связывать микрорайон «Щ» с верхней и нижней зоной Академгородка, и с Нижней Ельцовкой. На каждом маршруте будет по девять автобусов, интервал движения — десять минут, — рассказал Кондауров.

В Советском районе увеличат количество автобусов №8 и №36, а также сократят время их ожидания до 10 минут. Кроме того, у автобусов №36 изменится конечная остановка и теперь они будут ездить до станции метро «Студенческая».

Также по словам Кондаурова, в Первомайском районе по маршруту автобусов №21, №54 появятся дополнительные промежуточные остановки, а автобус №68 начнет ездить от станции «Матвеевка» до метро «Студенческая».

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