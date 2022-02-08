В Новосибирске изменят маршруты автобусов до Первомайского и Советского районов

Точная дата изменения маршрутов пока неизвестна.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске автобусу начнут ходить по новому графику и маршруту в Первомайском районе и правобережной части Советского района. Об этом на оперативном совещании рассказал начальник департамента пассажирских перевозок Владимир Кондауров.
— Маршруты №65 и №65а станут кольцевыми и будут связывать микрорайон «Щ» с верхней и нижней зоной Академгородка, и с Нижней Ельцовкой. На каждом маршруте будет по девять автобусов, интервал движения — десять минут, — рассказал Кондауров.
В Советском районе увеличат количество автобусов №8 и №36, а также сократят время их ожидания до 10 минут. Кроме того, у автобусов №36 изменится конечная остановка и теперь они будут ездить до станции метро «Студенческая».
Также по словам Кондаурова, в Первомайском районе по маршруту автобусов №21, №54 появятся дополнительные промежуточные остановки, а автобус №68 начнет ездить от станции «Матвеевка» до метро «Студенческая».
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