В Иркутской области воры пытались вывезти с горнодобывающего комбината оборудование весом 2 тонны

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Попытку вывезти с территории горнодобывающего комбината 2 тонны неучтенного груза в 15.35 в четверг на прошлой неделе предотвратил сотрудник постовой охраны Агентства в Иркутской области. Полезная масса грузового автомобиля марки Shacman, перевозившего подшипники и шины для горной техники, оказалась на 2 тонны больше, чем указано в товарной накладной.

В 11.39 в магазине в Кировском районе экипаж ГБР-76 задержал сразу трех мужчин, попытавшихся украсть две бутылки горячительного. Впрочем, столь большое число членов банды ничем грабителям не помогло - вход из магазина им преградили прибывшие вооруженные бойцы ГВАРДИИ. Злоумышленники смирились с неизбежным, не стали оказывать сопротивление и через некоторое время были переданы сотрудникам полиции.

Как известно, посуда бьется к счастью. И к счастью для бара на улице Кошурникова, новую посуду, разбитую в ходе ссоры между посетителями заведения, оплатили вспыльчивые дебоширы. Прибывшие в заведение по сигналу тревоги бойцы ГБР-72 в 3.39 разняли скандалящую пару, которая тут же согласилась возместить причиненный ущерб.