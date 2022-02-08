ГВАРДИЯ укрепляет лидерство на рынке охранных услуг Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Парк служебного транспорта Агентства Безопасности пополнили три новых автомобиля Lada Vesta с номерами ГБР-77, ГБР-78 и ГБР-79. Экипаж каждой из них состоит из двух профессиональных вооруженных бойцов, имеющих 6-й разряд охранника (это максимально возможный уровень, позволяющий применять служебное огнестрельное оружие). Кроме того, каждый автомобиль оснащен комплексом спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС для передачи местоположения группы в дежурную часть ГВВАРДИИ. В экипировку бойцов, помимо оружия, входят средства связи и личной защиты - бронежилеты и шлемы.

Благодаря трем новым экипажам ГБР Агентство Безопасности ГВАРДИЯ укрепило свое лидерство на рынке частных охранных услуг и в настоящее время обладает самым большим собственным автопарком служебного транспорта быстрого реагирования в Новосибирске среди частных охранных структур.

- Дополнительный подвижной состав - это не просто инвестиции в техническую оснащенность АБ ГВАРДИЯ, но и большой вклад в безопасность наших клиентов. Уже по итогам января среднее время прибытия ГБР ГВАРДИИ по сигналу «тревога» сократилось на отдельных участках на 2 минуты - это очень хороший результат! Эти 2 минуты могут иметь решающее значение для сохранности имущества, безопасности жизни и здоровья людей, - отметил генеральный директор Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков.