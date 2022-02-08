В Новосибирске из-за роста заболеваемости коронавирусом изменился график работы метро

Изменения в графике связаны со снижением пассажироперевозки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 8 февраля, Новосибирский метрополитен объявил об изменении графика работы из-за роста заболеваемости коронавирусом и снижения пассажироперевозки.
— Метрополитен перешел на вариантный график движения поездов. В часы пик утром и вечером сохранится максимальное количество поездов. Дополнительное время ожидания составит около одной минуты, — сообщили в пресс-службе метро.
Напомним, что вскоре в Новосибирской области можно будет закрывать и открывать больничный по телефону. Сейчас в регионе внедряют дистанционный мониторинг для «легких» больных, благодаря которому можно будет проконсультироваться с врачом и получить лечение, не выходя из дома.
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