В Новосибирске из-за роста заболеваемости коронавирусом изменился график работы метро

Изменения в графике связаны со снижением пассажироперевозки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 8 февраля, Новосибирский метрополитен объявил об изменении графика работы из-за роста заболеваемости коронавирусом и снижения пассажироперевозки.

— Метрополитен перешел на вариантный график движения поездов. В часы пик утром и вечером сохранится максимальное количество поездов. Дополнительное время ожидания составит около одной минуты, — сообщили в пресс-службе метро.

Напомним, что вскоре в Новосибирской области можно будет закрывать и открывать больничный по телефону. Сейчас в регионе внедряют дистанционный мониторинг для «легких» больных, благодаря которому можно будет проконсультироваться с врачом и получить лечение, не выходя из дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Новосибирской области смогут закрывать больничные по телефону

Об этом рассказали на оперативном совещании (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.