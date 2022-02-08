Для паллиативной службы Новосибирской области приобрели три новых автомобиля. Фото: Правительство НСО.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области продолжают развивать паллиативную службу. Машины для выезда к пациентам на дом получили две поликлиники в Новосибирске и районная больница Карасука. Об этом рассказали в правительстве региона.

Так, новый белый автомобиль «Лада Гранта» упростил работу паллиативного кабинета поликлиники №7, где обслуживается 150 пациентов. Раньше к ним приходилось добираться на личных автомобилях или на общественном транспорте. Территория обслуживания — от Ключ-Камышинского плато до Золотой Нивы, в день — минимум пять выездов. Адреса могут быть в разных концах района — там, где сегодня ждут помощь.

Врач Евгения Квеглис, работающая на выездах, рассказала, что работа выездной паллиативной службы всегда зависит от диагноза и состояния пациента.

— Очень много онкологических [больных], но не всегда [наши пациенты] — это пациенты в терминальной стадии. Это может быть хронический болевой синдром, неврология, ВИЧ, прогрессирующая деменция, остеомиелиты, некрозы. Много лежачих [больных]. К кому-то мы ездим чуть не каждый день. Когда я беру нового пациента и, допустим, если состояние его тяжелое, нужно подобрать обезболивающие препараты, родственникам постепенно все объяснять. Мы с медбратом выезжаем ежедневно первые 5-10 дней — смотрим динамику, объясняем родственникам, как обрабатывать пролежни, как организовать питание, порой учим, как внутримышечные инъекции делать. Иногда люди не знают банальных вещей — как накормить пациента, как ухаживать за ним, с какой периодичностью перевернуть

Со временем визиты сокращаются. Затем бригада выезжает в случаях, когда состояние больного ухудшается или, если нужно внести изменения в уход или питание. При этом врачи всегда на связи, даже в выходные.

— Такие же автомобили получили новосибирская поликлиника № 2 и Карасукская ЦРБ. Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает развивать паллиативную службу. В начале этого года открыли дневной стационар, в поликлиниках увеличили количество амбулаторных кабинетов и выездных бригад. До 2022 года их было четыре — две взрослые и две детские. В январе 2022 начали работу еще три бригады. До конца года планируется организовать еще шесть — по три взрослых и детских бригады, в том числе в Куйбышеве. Для них также купят машины, — добавили в правительстве Новосибирской области.

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