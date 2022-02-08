В Новосибирске 73-летний председатель СО РАН Валентин Пармон заболел коронавирусом

Ученого госпитализировали в больницу. Фото: СО РАН, Т. Кравченко
Советский и российский ученый, физикохимик, академик и председатель сибирского отделения РАН Валентин Пармон 4 февраля заболел коронавирусом. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил его пресс-секретарь.
С 4 февраля 73-летний академик находится в инфекционной больнице. Ранее Валентин Пармон высказывал идею об объединении новосибирских институтов в НГУ.
Он хотел провести заседание президиума Сибирского отделения РАН с привлечением руководства научных учреждений и членов РАН в течение месяца, но теперь его, вероятнее всего, перенесут.
Напомним, ранее стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел на самоизоляцию с температурой.
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