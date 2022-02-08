В январе 2022 года умерли 4 005 жителей Новосибирской области

За январь умерли более 4000 жителей Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ЗАГСах Новосибирской области за январь 2022 года зарегистрировали 4005 смертей. Данные статистики опубликовали на сайте управления по делам ЗАГС региона.

Несмотря на растущую заболеваемость среди новосибирцев, смертность за месяц почти не отличается от данных за январь прошлого года — тогда умерло 3 988 жителей региона.

Однако за январь 2022 года на свет появились 2135 новосибирцев. Это на 35 младенцев больше, чем в том же месяце в прошлом году.

Разводов в январе было больше, чем свадеб — 985. Поженились за месяц 806 влюбленных пар. Также за месяц усыновили 6 детей, а сменили имя в паспорте 153 новосибирца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.